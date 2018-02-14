Глава МОК провёл встречу с российскими олимпийцами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обсудил с российскими спортсменами причины недопуска ряда россиян до Игр.

Как сообщает ТАСС, во встрече, которая прошла в олимпийской деревне, приняли участие спортсмены, не занятые на тот момент в соревнованиях и церемониях награждения.

"Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые всё проверяли, по каждому спортсмену отдельно, — сказал бобслеист Максим Андрианов. — У МОК были определённые сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов".

По словам олимпийца, встреча состоялась по инициативе самого Баха.

"Видимо, ему было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их мнение", — отметил Андрианов.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что два российских спортсмена — конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов — пропускают Олимпийские игры из-за ошибки МОК, который не направил им приглашение.

Также напомним, что в минувшую пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иски 32 россиян, не получивших от МОК приглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены комитетом, но впоследствии оправданы CAS.