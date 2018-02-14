Движение поездов на "зеленой" ветке московского метро введено в график после сбоя

Движение поездов на южном участке "зеленой" ветки московского метро восстановлено после временного сбоя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной подземки.

Московский метрополитен сообщил в своем микроблоге, что с 16.39 мск были увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии из-за инцидента с пассажиром.

В 16.52 движение поездов восстановлено и введено в график.