Экс-полицейский отправлен в тюрьму: свердловский суд оставил в силе приговор за стрельбу в мигранта

Судебная коллегия оставила приговор Березовского городского суда без изменения, а апелляционные жалобы бывшего полицейского и его адвоката без удовлетворения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

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Как мы писали ранее, экс-полицейский Денис Алексеевич Бабин был признан виновным в превышении должностных полномочий с применением оружия. В июне 2017 года Бабин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в лесу, возле остановки "Максима Горького", выстрелил из травматического пистолета в гражданина Таджикистана. Потерпевший получил сотрясение головного мозга, а также ранение мягкой ткани головы, что квалифицируется как нанесение легкого вреда здоровью.

Приговором суда бывшему полицейскому было назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года. Также было решено взыскать с Бабина в счет компенсации морального вреда 100 тыс. руб.

"По данному факту, как только стало о нем известно, начальник регионального полицейского Главка Михаил Бородин назначил проведение служебной проверки, в рамках которой поручил детально во всем разобраться и принять соответствующие меры реагирования. По ее итогам сотрудник ИВС ОВД Березовского был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а собранные материалы направили в территориальное подразделение Следственного комитета для рассмотрения и возбуждения уголовного дела. Непосредственные руководители старшины полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - комментировал ранее ситуацию официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

Однако Бабин не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил смягчить наказание. Судебная коллегия оставила приговор без изменения.