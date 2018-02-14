Стоимость платных парковок в Тюмени будет зависеть от спроса

Комиссия Тюменской городской думы по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству рассмотрела изменения методики расчета платы за парковку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

Стоимость парковок в Тюмени будет зависеть от спроса. Парковки города проверят на заполняемость. При разработке проекта будет учитываться возможность автовладельцев припарковаться в центре Тюмени, сохранив 25% свободных мест, баланс спроса и предложения. Если в результате проверки выяснится, что парковка пустует и не востребована, плотность менее 75%, - стоимость часа услуги будет снижена.

В ходе дискуссии депутаты подчеркнули, что повышение тарифа не должно быть направленно на пополнение городского бюджета. По мнению парламентариев, главная задача департамента дорожной инфраструктуры и транспорта состоит в улучшении комфортных условий и разгрузке центра города от наплыва транспорта.

Проект будет рассмотрен депутатами Тюменской городской думы на ближайшем заседании.