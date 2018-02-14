На Южном Урале создадут образовательный центр для фермеров

В Челябинской области откроют образовательный центр для фермеров. Такое решение было принято губернатором Борисом Дубровским по итогам приема граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

С инициативой о создании образовательно-консультационного центра выступили фермеры.

Исполнительный директор союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Челябинской области Дмитрий Трофимов рассказал, что практически все южноуральские фермеры сталкиваются с нехваткой знаний в области ветеринарии, агрономии, ведении документооборота и бухгалтерского учета, финансов и законодательства.

"У нас на весь Октябрьский район два агронома, не хватает на селе грамотных ветеринаров, фермерам нужна поддержка, не хватает знаний, чтобы правильно оформить кредит в банке и другие документы. На сегодня мы все столкнулись с тем, что отсутствие знаний сдерживает экономическое развитие наших хозяйств. Мы готовы наращивать производство и для этого есть условия, но не хватает компетенции", - обратился он к главе области.

Борис Дубровский поддержал предложение по созданию образовательного центра.

"Рост компетенций – это то, что может и должно стать основным направлением в работе министерства сельского хозяйства на перспективу. Мы должны быстрее двигаться по пути создания единого центра сельскохозяйственного консультирования. Средства на организацию обучения фермеров есть, необходимо эффективно использовать этот ресурс", - подчеркгул глава региона.

Губернатор поручил министру сельского хозяйства области Алексею Кобылину ускорить работу по созданию центра с использованием современных технологий дистанционного обучения.