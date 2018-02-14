В Чусовом из-за аварии на газопроводе без голубого топлива остались 12 тысяч человек

Крупная коммунальная авария в Чусовом: без газа остались тысячи людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления МЧС.

Утечка произошла на расположенном под землей стальном газопроводе диаметром 100 мм. В зоне отключения –126 многоквартирных, 1 тыс. 100 частных домов с населением в 12 тыс. человек, семь котельных.

Сразу же аварийные бригады "Газпром газораспределение Пермь" приступили к локализации. В администрации Чусовского района прошло заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 15.25 сварка завершена, началась опрессовка. Причина утечки газа устранена. Котельная №3 запущена. Котельная №1 переведена с резервного топлива на газ. Работа по запуску котельных продолжается. Теплоснабжение не отключено.