В Курганской области сельский депутат украла у подростка кошелек с деньгами

В одном из районов Курганской области работал нечестный на руку депутат - народная избранница решилась на кражу, сидя в очереди в больнице.

Все произошло в ноябре 2017 года - в коридоре детской больницы она вытащила из лежащей на кушетке сумки кошелек с 6 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Перед совершением кражи женщина убедилась в том, что за ее действиями никто не наблюдает. В ходе предварительного следствия было установлено, что сумка принадлежала несовершеннолетней, которая в тот момент находилась на приеме у врача. Кошелек и денежные средства девочке даны были матерью для совершения кредитных операций через банкомат. Сейчас уголовное дело передано в суд.

"Вину в совершении указанного преступления обвиняемая признала", - добавили в СК.