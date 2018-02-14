Главный архитектор Махачкалы стал фигурантом еще одного уголовного дела

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова. На этот раз его подозревают в халатности.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по республике Дагестан, в 2014-2018 годах Гитинов, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, допустил хаотичную застройку города Махачкалы, порчу его архитектурного облика, нарушение условий безопасности среды проживания населения, в том числе, по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

"Кроме этого, он проигнорировал градостроительные нормативы, вследствие чего застройщикам не менее чем на 11 объектов выданы разрешительные документации, противоречащие законодательству в сфере градостроительной деятельности. В результате противоправных действий Гитинова существенно нарушены права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы общества и государства", - отметили в следствии.

Там уточнили, что суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее против Магомедрасула Гитинова было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Дома у него прошел обыск.