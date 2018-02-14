Воронеж готов выложить 5 млн за терминалы оплаты проезда. Люди жалуются на сбои в уже установленных

Мэрия Воронежа объявила аукцион на создание системы безналичной оплаты проезда в автобусах и троллейбусах МКП "Воронежпассажиртранс". Как следует из материалов госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта – 5,01 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

За три года через терминалы оплаты должно пройти около 206 млн руб. от пассажиров. Новые терминалы должны будут принимать к оплате карты платежных систем Visa, Mastercard, Maestro и "Мир", в том числе по бесконтактным технологиям PayPass и PayWave. В техзадании сказано, что пассажиры смогут расплатиться и другими устройствами бесконтактной оплаты: часы, телефоны, браслеты и т.п.

Весной 2017 года система заработала в 46 троллейбусах областного центра – с помощью терминалов проезд оплачивали около 6% пассажиров, каждая транзакция приносила "Сбербанку" 2,5% от своей суммы.

Городские власти планировали установить устройства для считывания карт во всем муниципальном транспорте уже летом 2017 года, однако внедрение новой системы затянулось. Воронежцы в соцсетях отмечают сбои в уже установленных терминалах и дополнительную нагрузку на водителей, которые порой сами отговаривают пассажиров от оплаты картой.