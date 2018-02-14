Песков: Никакого инцидента с вертолетом Путина в 2014 году не было

В Кремле опровергли слова экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева ​об угрожавшей президенту Владимиру Путину авиакатастрофе в феврале 2014 года.

"Нет. Такого [инцидента] не было", - приводит РБК слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пономарев в Оболонском суде Киева, где проходят слушания дела о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что якобы 22 февраля 2014 года вертолет Путина в Сочи совершил жесткую посадку. "Он это воспринял как покушение, попытку покушения с участием иностранных спецслужб", - рассказал экс-депутат. Он уточнил, что узнал об инциденте от одного из офицеров Федеральной службы охраны (ФСО).

Пономарев заявил, что после этого происшествия у президента сложилось "ощущение заговора", которое повлияло на решение о присоединении Крыма. На следующий день президент поставил задачу присоединения полуострова перед участниками закрытого совещания.

Напомним, Пономарев заочно арестован российским судом по делу о растрате средств фонда "Сколково". Он объявлен в международный розыск, бежал на Украину. Как отмечает МК, он - единственный депутат Госдумы, который голосовал против присоединения Крыма к России.