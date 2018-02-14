В Саратовской области проводится проверка по факту драки следователей в нерабочее время, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Поводом к служебной проверке послужил инцидент, произошедший 2 февраля 2018 года в одном из кафе города Вольска с участием сотрудников территориального следственного отдела.

Следователи установят все обстоятельства конфликтной ситуации, возникшей между представителями регионального ведомства и местными жителями. "После чего действиям обеих сторон будет дана полная, объективная и принципиальная оценка как с точки зрения действующего законодательства, так и в части соблюдения норм этики и служебного поведения", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, трое сотрудников СК РФ якобы избили посетителя караоке за то, что им не понравилась заказанная пострадавшим песня.