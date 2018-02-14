Путин в Москве проведет переговоры с королем Иордании Абдаллой II

Завтра, 15 февраля, в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Иордании Абдаллой II (на фото). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что король будет находиться в России с рабочим визитом. Главы двух государств обсудят вопросы наращивания российско-иорданского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также будут затронуты актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и проблематику ближневосточного урегулирования.

Напомним, ранее публичные мероприятия с участием Владимира Путина были отменены. Сообщалось, что изменения в рабочем графике президента связаны с простудой. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин продолжал работать, в частности, провел телефонный разговор с украинским президентом Петром Порошенко.