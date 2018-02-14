Компания Плаксина передала документы для завершения строительства ЖК "Новый Уктус" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прежний застройщик жилищного комплекса "Новый Уктус" "Уралэнергостройкомплекс" передал документы, необходимые для завершения долгостроя группе компаний "ТЭН", сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

О передаче рассказал сам директор прежнего подрядчика Игорь Плаксин на заседании межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков Свердловской области. Таким образом, приемка и передача 25-этажного жилого дома и сопутствующей документации инвестору завершена. Теперь основная задача нового застройщика – восстановить темпы строительства в соответствии с принятым графиком.

Напомним, 4 февраля пайщики ЖК "Новый Уктус" (пятая очередь) провели 15-й по счету митинг. Они требовали от "Уралэнергостройкомплекса" передать их финансовые документы новому застройщику – ГК ТЭН.