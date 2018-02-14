В Кургане в суд передано уголовное дело на двух рецидивистов, убивших мужчину

В Кургане будут судить двух местных жителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений.

В августе 2017 года в ходе совместного распития спиртного в одной из комнат общежития в Кургане, обвиняемые руками и ногами избили своего малознакомого мужчину, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

"От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте через непродолжительный период времени", - добавили в СК.

На период следствия судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.