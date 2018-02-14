Арендатора земельных участков на озере Тургояк оштрафовали на 540 тысяч рублей

Арендатора двух лесных участков, расположенных в охранной зоне озера Тургояк, ООО "Акваресурс" оштрафовали на 540 тысяч рублей за нарушения лесного законодательства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Компания возвела на Тургояке объекты для проведения культурно-массовых мероприятий, несколько кафе, ряд деревянных домиков, деревянные настилы, дорожка из камня, спасательные посты, площадка твердых бытовых отходов, забор из профнастила и другие.

Однако ряд объектов не соответствует получившему положительное заключение государственной экспертизы проекту освоения лесов на лесной участок в части площади объектов, назначения и места их размещения, что нарушает условия договора аренды. Часть объектов возведена самовольно в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов на лесной участок. Некоторые объекты возведены обществом за пределами арендованных лесных участков в отсутствие прав на указанные земельные участки.