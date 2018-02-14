Уральские семьи смогут самостоятельно рассчитать, имеют ли они право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала

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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 5
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ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
13.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Ошибка датчика скорости – лишь фактор развития "особой ситуации", а не главная причина крушения" В СМИ появилась информация о том, что пилоты нескольких джетов за неделю до крушения Ан-148 жаловались на проблемы с датчиками скорости, сообщил telegram-канал Mash: только за 4-5 февраля в аэропорту Шереметьево зарегистрировали семь подобных ситуаций. Аналитики отмечают, что предупреждение от Росавиации о возникновении таких неполадок появилось только на следующий день после крушения лайнера "Москва - Орск".
14.02.2018
происшествия ;  | комментариев: 2
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Уральские семьи смогут самостоятельно рассчитать, имеют ли они право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала
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материнский капитал (2015) | Фото: podrujka.com

Для жителей Свердловской области появилась новая опция на сайте Пенсионного фонда России, которая поможет узнать, имеет ли семья право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала за второго ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-центре ПФР по Свердловской области.
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Новая опция представляет собой калькулятор, где нужно только заполнить необходимые поля: регион проживания, состав семьи и официальные доходы родителей и детей.

Напоминаем, что право на получение выплаты имеют только те семьи, которые родили или усыновили второго ребенка с 1 января 2018 года.

пенсионный фонд, материнский капитал, калькулятор(2018)|Фото: Пенсионный фонд России по Свердловской области

Размер ежемесячной выплаты в Свердловской области составляет 10210. Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.

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14.02.2018 15:21 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:21 Екб


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Уральские семьи смогут самостоятельно рассчитать, имеют ли они право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала
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