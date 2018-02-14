Уральские семьи смогут самостоятельно рассчитать, имеют ли они право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала

Для жителей Свердловской области появилась новая опция на сайте Пенсионного фонда России, которая поможет узнать, имеет ли семья право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала за второго ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-центре ПФР по Свердловской области.

Новая опция представляет собой калькулятор, где нужно только заполнить необходимые поля: регион проживания, состав семьи и официальные доходы родителей и детей.

Напоминаем, что право на получение выплаты имеют только те семьи, которые родили или усыновили второго ребенка с 1 января 2018 года.

Размер ежемесячной выплаты в Свердловской области составляет 10210. Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.