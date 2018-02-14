В Екатеринбурге оштрафовали подрядчика, который плохо очистил улицу от снега

Квартальные Октябрьского района Екатеринбурга вскрыли факт ненадлежащей очистки тротуаров и пешеходных переходов от снега по адресу улица Щорса, 7, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Как следует из материалов протокола административной комиссии, "территория тротуара с усовершенствованным покрытием (асфальтированным) муниципального земельного участка улицы Щорса и пешеходные переходы, расположенные на указанном отрезке, не были очищены от уплотненного снега, наледи, льда, снежных валов во всю ширину тротуара/пешеходных переходов до асфальтового покрытия, не была произведена посыпка противогололедными материалами (мелкофракционным щебнем)".

Рассмотрев материалы дела, административная комиссия признала подрядчика виновным в совершении правонарушения и назначила ему штраф в размере трех тыс. руб.