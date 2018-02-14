Правительство Московской области намерено расширить до четырех полос Лобненское шоссе

Лобненское шоссе в Подмосковье планируется расширить до четырех полос. Об этом на ежегодном обращении к жителям Московской области сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, передает "Интерфакс".

Кроме того, власти намерены расширить улицу Туполева между Жуковским и Раменским и Октябрьский проспект в Люберцах.

"Чтобы разгрузить многочасовые пробки перед шлагбаумами, мы, как обещали, построили при поддержке президента 21 путепровод. В этом году начнется реконструкция Лобненского шоссе - расширение до четырех полос для организации удобного выезда из города", - сказал Воробьев.