Иван Ургант в своем шоу попросил свидетелей избиения Dj Smash пойти в полицию

Известный шоумен Иван Ургант начал выпуск передачи "Вечерний Ургант" на "Первом канале" с того, что обратился к свидетелям драки произошедшей в пермском клубе "Дом культуры", в результате которой пострадал музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash. Ведущий призвал всех свидетелей драки пойти в полицию и рассказать подробности происшествия, передает корреспондент Накануне.RU.

Андрей Ширман разместил это обращение в своем Instagram.

Напомним, Ширман пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил Ширмана в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Музыканту провели несколько операций. Телепнев отрицает факт избиения.