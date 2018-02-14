ВЦИОМ: Более 80% россиян намерены придти на президентские выборы

Только 7% россиян не знают дату президентских выборов в России, более 80% опрошенных намерены прийти на участки, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Идти на выборы, по данным опроса за 9-11 февраля, собираются 80,4% граждан, 6,9% не собираются, не определились 10,9% опрошенных.

Интерес опрошенных ВЦИОМ граждан к президентским выборам был "достаточно стабилен" с мая до ноября прошлого года - от 74 до 76%. В ноябре, когда стало известно о планах Ксении Собчак выдвинуться на президентский пост, показатель вырос на 10 п.п. до 86%, к февралю снова упал до уровня 71%.

В январе ВЦИОМ сообщил, что 81% опрошенных россиян, намеревающихся прийти на президентские выборы в марте, склонны выбрать Владимира Путина.