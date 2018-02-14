В Екатеринбургском детдоме для умственно-отсталых детей построят тренировочную квартиру для будущих приемных родителей

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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 5
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ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
13.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Ошибка датчика скорости – лишь фактор развития "особой ситуации", а не главная причина крушения" В СМИ появилась информация о том, что пилоты нескольких джетов за неделю до крушения Ан-148 жаловались на проблемы с датчиками скорости, сообщил telegram-канал Mash: только за 4-5 февраля в аэропорту Шереметьево зарегистрировали семь подобных ситуаций. Аналитики отмечают, что предупреждение от Росавиации о возникновении таких неполадок появилось только на следующий день после крушения лайнера "Москва - Орск".
14.02.2018
происшествия ;  | комментариев: 2
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В Екатеринбургском детдоме для умственно-отсталых детей построят тренировочную квартиру для будущих приемных родителей
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фонд святой екатерины, шарики (2018) | Фото:фонд святой екатерины

В ближайшие месяцы в "Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей" откроется так называемая "тренировочная" квартира, где люди, желающие взять особого ребенка в семью, смогут некоторое время пожить вместе с ним, передает корреспондент Накануне.RU .

фонд святой екатерины, дети, соцзащита, инвалиды, игрушки, игровая(2018)|Фото:фонд святой екатерины

Этот проект будет реализован в рамках соглашения, которое Фонд святой Екатерины подписал с министерством социальной политики Свердловской области.

"Мы благодарны министерству за поддержку работы фонда. Подписание такого соглашения – стратегический вектор сотрудничества",— заявил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов считает, что создание такой необычной площадки "даст важное сочетание разных видов реабилитации для тяжелых деток". По словам министра, такого комплексного учреждения в Свердловской области еще не было.

фонд святой екатерины, андреев,соглашение, соцзащита(2018)|Фото:фонд святой екатерины

Директор детского интерната Наталья Печеник полагает, что площадка-квартира позволит решить сразу несколько задач: это и подготовка выпускников учреждения к самостоятельной жизни, когда они получают путевки в училище, и подготовка к сопровождаемому проживанию по достижении 18 лет. Но основная задача, ради которой создавалась эта квартира - это "подготовка и обучение потенциальных приемных родителей к приему в семью детей, которые имеют тяжелые множественные нарушения развития".

Просторная двухкомнатная квартира с большой кухней-столовой, санузлом и прихожей обустраивается в одном из корпусов интерната. Ее открытие ожидается уже к лету текущего года. Обучающий модуль нужен родителям, которые собираются взять приемных детей с тяжелыми заболеваниями. Предполагается, что в такой квартире они смогут прожить с ребенком от одной до трех недель. За это время специалисты объяснят особенности воспитания и ухаживания за такими детьми, а потенциальные приемные родители смогут понять - готовы ли они к такой трудной задаче как воспитание ребенка с тяжелыми заболеваниями.

Маневренный фонд, комната(2018)|Фото: администрация Перми

Сейчас в этом учреждении находится 175 детей, за прошедшие два года под опеку взяли 30 детей.

фонд святой екатерины, соцзащита, игровая, картинка, ребенок(2018)|Фото:фонд святой екатерины

Людмила Сычевская - одна из тех, кто решился взять глухого мальчика со многими нарушениями развития считает, что такая квартира очень поможет приемным родителям: "На своем опыте скажу, что так было бы удобнее мне на первых этапах и врачам не было бы так трудоемко добираться до меня".

фонд святой екатерины, шарики(2018)|Фото:фонд святой екатерины

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14.02.2018 14:51 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:51 Екб


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В Екатеринбургском детдоме для умственно-отсталых детей построят тренировочную квартиру для будущих приемных родителей
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