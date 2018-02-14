В Екатеринбургском детдоме для умственно-отсталых детей построят тренировочную квартиру для будущих приемных родителей

В ближайшие месяцы в "Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей" откроется так называемая "тренировочная" квартира, где люди, желающие взять особого ребенка в семью, смогут некоторое время пожить вместе с ним, передает корреспондент Накануне.RU .

Этот проект будет реализован в рамках соглашения, которое Фонд святой Екатерины подписал с министерством социальной политики Свердловской области.

"Мы благодарны министерству за поддержку работы фонда. Подписание такого соглашения – стратегический вектор сотрудничества",— заявил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов считает, что создание такой необычной площадки "даст важное сочетание разных видов реабилитации для тяжелых деток". По словам министра, такого комплексного учреждения в Свердловской области еще не было.

Директор детского интерната Наталья Печеник полагает, что площадка-квартира позволит решить сразу несколько задач: это и подготовка выпускников учреждения к самостоятельной жизни, когда они получают путевки в училище, и подготовка к сопровождаемому проживанию по достижении 18 лет. Но основная задача, ради которой создавалась эта квартира - это "подготовка и обучение потенциальных приемных родителей к приему в семью детей, которые имеют тяжелые множественные нарушения развития".

Просторная двухкомнатная квартира с большой кухней-столовой, санузлом и прихожей обустраивается в одном из корпусов интерната. Ее открытие ожидается уже к лету текущего года. Обучающий модуль нужен родителям, которые собираются взять приемных детей с тяжелыми заболеваниями. Предполагается, что в такой квартире они смогут прожить с ребенком от одной до трех недель. За это время специалисты объяснят особенности воспитания и ухаживания за такими детьми, а потенциальные приемные родители смогут понять - готовы ли они к такой трудной задаче как воспитание ребенка с тяжелыми заболеваниями.

Сейчас в этом учреждении находится 175 детей, за прошедшие два года под опеку взяли 30 детей.

Людмила Сычевская - одна из тех, кто решился взять глухого мальчика со многими нарушениями развития считает, что такая квартира очень поможет приемным родителям: "На своем опыте скажу, что так было бы удобнее мне на первых этапах и врачам не было бы так трудоемко добираться до меня".