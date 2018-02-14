В Екатеринбурге сгорела грузовая "Газель": огонь потушили за 4 минуты

В Екатеринбурге сгорел очередной автомобиль. Все случилось сегодня днем на улице Основинская.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 6 кв.м сгорел грузовой автомобиль "Газель". В тушении были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава.

Пожар был потушен в течение четырех минут. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге на улице Рощинской сгорела иномарка. Владелец авто обратился с заявлением в полицию.