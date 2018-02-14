ВСУ минируют объекты гражданской инфраструктуры, - Басурин

Разведка ДНР располагает сведениями о минировании украинскими военными гражданских объектов в захваченных городах. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В ряде населенных пунктов на оккупированной Киевом территории инженерно-саперные подразделения ВСУ осуществляют минирование объектов гражданской инфраструктуры. Украинские саперы закладывают фугасы вблизи водо- и газопроводов, электростанций и опор линий электропередачи", — сказал он.

По его словам, минирование проводится в Волновахе, Красногоровке, Марьинке, Дзержинске, Авдеевке и Светлодарске.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ДНР заявили, что Украина готовится развязать новый виток войны между мартом и июнем.