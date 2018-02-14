Британский разведывательный корабль опасно сблизился с российским "Кызылом", - СМИ

Британский многоцелевой разведывательный корабль HMS Enterprise опасно сблизился с российским военным транспортным судном "Кызыл-60" у турецкого побережья недалеко от пролива Босфор, сообщает Daily Star.

Издание сообщает, что корабли разошлись буквально в нескольких десятках метров.

По данным Daily Star, "Кызыл-60" возвращается в Россию из сирийского Тартуса. HMS Enterprise Королевского военно-морского флота принимал участие в 21-дневных учениях в Черном море, целью которых было "повысить способность НАТО защищать национальный суверенитет посредством коллективной обороны", передает Lenta.ru.

В декабре британский фрегат HMS St Albans сопровождал российский фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда он находился в территориальный водах Великобритании.