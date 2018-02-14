В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту убийства бизнесмена

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 51-летнего бизнесмена, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Местный житель являлся соучредителем ООО "Эра".

По данным следствия, 12 февраля 2018 года около 18 часов на Сенной улице Рязани неизвестный напал на мужчину и причинил ему "проникающие колото-резаные раны в области туловища и конечностей". "Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Однако, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, проверяют все возможные версии убийства.