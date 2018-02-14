Под Челябинском в ходе учений военные обнаружили нештатно приземлившихся космонавтов

В ходе учений на Южном Урале поисково-спасательный отряд Центрального военного округа обнаружил и эвакуировал нештатно приземлившийся экипаж космического корабля "Союз", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

Военные отработали обнаружение "космонавтов", оказание первой медпомощи и обеспечили их эвакуацию. В маневрах приняли участие специалисты Роскосмоса и Росавиации.

В учениях приняли участие около 300 военнослужащих, звено вертолётов Ми-8МТВ5, самолёт Ан-26 и более 30 единиц наземной спецтехники.