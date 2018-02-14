В России отзывают почти 1,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz: у них может сама сработать подушка безопасности

Росстандарт сообщил о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 1 тыс. 480 автомобилей марки Mercedes-Benz V-Klasse.

Как сообщается на сайте Росстандарта, программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС", являющимся официальным представителем Mercedes на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2014 по 2015 год с VIN-кодами согласно приложению.

"Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz является возможное необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя. При недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей подушка безопасности водителя может сработать из-за электростатического разряда. О повреждении данных токопроводящих дорожек водителю заранее сообщается путем предупреждающего сообщения на панели приборов, а также с помощью контрольной лампы подушки безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на Mercedes-Benz V-Klasse / VITO (447) будет дооборудован рулевой вал электрической перемычкой и проверено предохранительное кольцо электронного модуля рулевой колонки. Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить свою машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

"Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", - пообещали в Росстандарте.