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ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
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"Ошибка датчика скорости – лишь фактор развития "особой ситуации", а не главная причина крушения" В СМИ появилась информация о том, что пилоты нескольких джетов за неделю до крушения Ан-148 жаловались на проблемы с датчиками скорости, сообщил telegram-канал Mash: только за 4-5 февраля в аэропорту Шереметьево зарегистрировали семь подобных ситуаций. Аналитики отмечают, что предупреждение от Росавиации о возникновении таких неполадок появилось только на следующий день после крушения лайнера "Москва - Орск".
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Сургутские власти "заморозили" средства на развитие ботанического сада
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Сургут парк За Саймой Вадим Шувалов (2018) | Фото: Пресс-служба мэрии Сургута

Финансирование мероприятий, реализуемых в рамках концепции развития парка "За Саймой" в Сургуте, приостановлено. Об этом стало известно вчера по результатам депутатских слушаний в городской думе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Решению предшествовало длительное обсуждение концепции развития зеленой зоны, в ходе которого народным избранникам так и не удалось прийти к компромиссу.

По словам директора городского управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольги Соколовой, необходимость изменения парка возникла в связи с интенсивной застройкой прилегающей территории и большой нагрузкой на него. "Было проведено онлайн-голосование и анкетирование жителей, - пояснила она. – Горожане хотят видеть здесь безопасное и комфортное место отдыха, где будут отдельные зоны для пешеходов, лыжников, велосипедистов, детские площадки. Эти пожелания и легли в основу документа".

Мнения депутатов о том, каким должен стать Парк за Саймой, разделились. Часть политиков настаивают на том, чтобы территория оставалась и дальше нетронутой экосистемой, другие предлагают облагородить ее с учетом потребностей горожан. Не понятна в этом споре только позиция Сургутского госуниверситета, который претендует на звание главного хозяина ботанического сада, входящего в состав парка и вызвавшего большой резонанс в крупнейшем муниципалитете Югры. Напомним, ранее городская администрация предложила учебному заведению соглашение, по которому участок в 15 гектаров должен стать экспериментальной площадкой по созданию и поддержанию коллекции живых растений, а также демонстрации научных достижений и использовании результатов рекреационной деятельности. Документ должен послужить основанием для официального оформления дендрария и первым шагом в создании полноценного Ботанического сада. Однако соглашение так и не было подписано.

В ходе слушаний депутат и по совместительству доцент СурГУ Владимир Болотов с удивлением отметил, что никто из официальных представителей вуза не явился на столь значимую встречу:

"Сотрудники университета заявляют, что прикладывают много усилий, и для них это важная территория, с которой завязан научный и учебный процесс, - напомнил спикер. – В таком случае университет должен отстаивать свою позицию на публичных площадках - говорить, что планирует здесь, как видит будущее сада, какую форму сотрудничества предлагает".

Сургут парк За Саймой Вадим Шувалов(2018)|Фото: Пресс-служба мэрии Сургута

К слову, городские власти форсировать развитие событий не намерены, а, наоборот, готовы выслушать все заинтересованные стороны, чтобы прийти к общему знаменателю.

"Однозначно, предложенная сегодня концепция должна проходить публичные слушания и для общественности, и для депутатов, - уверен глава Сургута Вадим Шувалов. – Идеи и материалы, которые нам предоставила фирма-подрядчик, это лишь вариант того, что здесь может быть. А что появится в натуре – должны решать жители и депутаты".

В результате обсуждений думцы рекомендовали Сургутскому госуниверситету представить свою концепцию развития ботанического сада, чтобы иметь возможность получить статус охраняемой природной территории, что позволит дендрарию претендовать на окружное и, возможно, федеральное финансирование.

Главным итогом дискуссии стала "заморозка" 28 млн руб., выделенных на развитие парка. Она установлена до принятия единого решения по судьбе зеленой зоны. Если в ближайшее время не удастся прийти к единогласию, средства будут перенаправлены на другие рекреационные зоны или в резервный фонд города.

Другие новости по темам: парк за Саймой, Ботанический сад, Сургут
14.02.2018 14:25 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
16:25 Екб


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Ранее 30.01.2018 16:03 Мск
Власти Сургута и СурГУ определили будущее ботанического сада








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Сургутские власти "заморозили" средства на развитие ботанического сада
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