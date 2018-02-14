В Зауралье задержана девушка, выбросившая младенца на железную дорогу

В Зауралье задержали 20-летнюю женщину, которая выбросила собственного новорожденного ребенка на железнодорожные пути.

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Тело младенца было обнаружено 9 февраля в междупутье 1-го и 3-го железнодорожных путей 2443 километра пикета 1 станции Лебяжье-Сибирская в Лебяжьевском районе Курганской области, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

"На допросе женщина дала признательные показания", - отметили в СК.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, а также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.