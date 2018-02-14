Проведение трех этапов Кубка мира по биатлону останется за Тюменской областью и Югрой

По решению Международного союза биатлонистов (IBU) проведение этапа Кубка мира в Тюменской области, которое долго было под вопросом, оставили за уральским регионом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе IBU.

"13 февраля Международный союз биатлонистов провел заседание Исполкома. Соревнования седьмого этапа Кубка пройдут в Увате (9 марта – 11 марта), восьмого – в Ханты-Мансийске (13 – 17 марта), девятого – в Тюмени (20 марта – 25 марта), как и планировалось", - уточнили в Союзе.

Отметим, ранее IBU после решения МОК перевел Союз биатлонистов России на временное членство с ограниченными правами, но не стал отменять этап Кубка мира в Тюмени и два российских этапа Кубка IBU.