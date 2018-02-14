Екатеринбург готовится встречать китайский Новый год

Уже в эту пятницу наступает Новый год по Восточному календарю, Чунцзе, или праздник Весны. Как рассказала сегодня генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, к этому дню многие китайцы возвращаются домой, чтобы отметить праздник в кругу семьи.

Не стала исключением и китайская диаспора Екатеринбурга, хотя многие бизнесмены, ведущие свои дела на Таганском ряду и сотрудники некоторых компаний вынуждены остаться в России. Несмотря на это, они отпразднуют Новый год в соответствии с традициями – за столом, накрытым традиционными китайскими блюдами, включая обязательные по этому поводу пельмени, и с просмотром передач Центрального телевидения Китая.

Как рассказала Гэн Липин, генконсульство не планирует устраивать по случаю Нового года салют, хотя находящиеся в РФ китайские граждане могут запускать фейерверки в частном порядке. Интересно, что в Китае власти борются с запуском фейерверков. Использование пиротехники в КНР ограничивается в связи с экологическими соображениями.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на 16-17 февраля запланированы праздничные мероприятия в ТЦ "Гринвич", а на улице Вайнера уже сейчас развешены китайские праздничные красные фонарики.

Гэн Липин рассказала и об итогах работы Генконсульства за год и перспективах на предстоящий год. Макроэкономическая ситуация, в частности, девальвация рубля сказались не лучшим образом на деловой активности живущих на Урале китайцев, как отметила Гэн Липин, многие граждане КНР сократили время своего пребывания в России. Интересно, что несмотря на падение курса рубля, отмечается тенденция к росту числа россиян, посетивших Китай, этот показатель фиксируется по количеству выданных виз. Одновременно устойчиво растёт поток китайских туристов, приезжающих в Россию.

Напомним, что 2018 – 2019 гг. на высшем уровне объявлены годом региональных обменов и сотрудничества между КНР и РФ. В этой связи ожидается увеличение числа совместных мероприятий. Городами-побратимами Екатеринбурга станут Сиань и Чэнду, административные центры провинций Шэньси и Сычуань.