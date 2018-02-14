В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца в результате отказа в госпитализации

В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца в результате отказа в госпитализации, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Калужской области.

Дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности" и возбуждено на основании доследственной проверки.

Так, 2 января 2018 года вечером местная жительница обратилась в больницу Обнинска с жалобами на температуру у ее новорожденного ребенка. "Врач произвел осмотр с измерением температуры, назначил лекарственные средства и рекомендовал обратиться к педиатру 6 числа. В течение следующего дня у ребенка была повышенная температура, и 4 января женщина обратилась в коммерческую клинику, откуда после осмотра врачом ребенок госпитализирован в детское отделение государственной больницы", - говорится в сообщении.

На следующий день состояние ребенка ухудшилось, он был помещен в реанимацию, а в дальнейшем переведен в городскую больницу Калуги, где 8 января скончался.

В рамках дела опрошены сотрудники обнинской больницы, родильного дома, врача коммерческой клиники, изъята вся медицинская документация, связанная с рождением и лечением ребенка. "Следствием назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, имелись ли дефекты при оказании медицинской помощи новорожденному ребенку, состоят ли они в причинной связи с его смертью и была ли возможность предотвратить летальный исход", - отметили в ведомстве.