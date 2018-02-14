Губернатор Югры предложила новые инициативы по НДД

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании комитета Совета Федерации по экономической политике по теме энергетической безопасности потребителей и инфраструктурного развития отрасли, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Выступая с докладом, глава региона отметила, что Югра занимает лидирующее положение среди субъектов РФ, которые влияют на обеспечение энергетической безопасности. Округ занимает первое место по производству электроэнергии, добыче нефти и второе место по добыче газа. Также Наталья Комарова остановилась на достижении сургутской ГРЭС-2, которая первая в России из тепловых электростанций выработала 1 трлн. кВт ч с момента запуска за 32 года деятельности.

Как сообщало Накануне.RU оборудование электростанций скоро выработает парковый ресурс.

"В этой связи мы поддерживаем Министерство энергетики РФ, предложившее за 15-20 лет выполнить программу модернизации действующих объектов тепловой электрогенерации. В ближайшее время правительство автономного округа направит свои предложения по наполнению этой программы условиями, перечнем объектов, механизмами реализации программных мероприятий", - сообщила губернатор.

Также Наталья Комарова остановилась на развитии ресурсной экономики. Глава региона сообщила, что анализ мирового опыта освоения развитых нефтеносных провинций свидетельствует о естественном смещении приоритетов добычи от "традиционных" к трудноизвлекаемым запасам. По оценкам ведущих ученых, ресурсный потенциал только баженовской свиты в Западной Сибири составляет более 100 млрд тонн.

"И мощность, и геологические характеристики названных мной объектов определяют необходимость повышения эффективности и создания новых условий для государственного управления", - отметила Наталья Комарова.

Среди системных решений глава региона назвала придание министерством энергетики РФ статуса национального проекту компании "Газпром-нефть" "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".

Автономный округ в свою очередь ввел специальный налоговый режим для организации входящих в периметр этого национального проекта.

Отдельно Наталья Комарова остановилась на создании на федеральном уровне специального налогового режима для добычи углеводородов.

"Мы поддерживаем соответствующий правительственный законопроект. Здесь важно то, что государство на уровне национального законодательства согласилось с тем, что наступило время, когда это необходимо делать", - подчеркнула она.

При этом губернатор обратила внимание законодателей на несколько аспектов, которые необходимо у честь, чтобы принятое решение было безошибочным. Губернатор отметила, что несмотря на то, что при переходе на налог на добавленный доход (НДД) компании будут уплачивать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в меньшем размере относительно текущей налоговой системы, необходимо максимально глубоко оценить влияние на устойчивость государственной бюджетной системы, прежде всего, бюджетов субъектов РФ

"В этом случае можно было бы предложить такой вариант: ввести солидарную ответственность федерации и субъектов РФ и установленную ставку налогов 50% распределить между бюджетом Российской Федерации и бюджетами субъектов РФ, например, 40 на 10%", - внесла предложение Наталья Комарова.

Также глава региона заявила, что целесообразно увеличить периметр пилотных проектов по критерию объема запасов для четвертой группы проектов с 50 до 150 млн тонн. По мнению губернатора, это улучшит качество этого пилотного проекта, потому что более широкий круг будет вовлечен в перечень пилотов, в представительную группу малых и средних месторождений, различных по геологическим характеристикам, с целью более эффективной оценки полномасштабного введения новой налоговой системы в нефтяной отрасли.

В завершение Наталья Комарова подчеркнула, что создание условий для устойчивого развития базовой отрасли для энергетики в свою очередь усиливает ее эффективность, обеспечивая энергетическую безопасность экономики и населения страны.