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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
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"Ошибка датчика скорости – лишь фактор развития "особой ситуации", а не главная причина крушения" В СМИ появилась информация о том, что пилоты нескольких джетов за неделю до крушения Ан-148 жаловались на проблемы с датчиками скорости, сообщил telegram-канал Mash: только за 4-5 февраля в аэропорту Шереметьево зарегистрировали семь подобных ситуаций. Аналитики отмечают, что предупреждение от Росавиации о возникновении таких неполадок появилось только на следующий день после крушения лайнера "Москва - Орск".
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Губернатор Югры предложила новые инициативы по НДД
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комитет Совета Федерации по экономической политике, Наталья Комарова (2018) | Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании комитета Совета Федерации по экономической политике по теме энергетической безопасности потребителей и инфраструктурного развития отрасли, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Выступая с докладом, глава региона отметила, что Югра занимает лидирующее положение среди субъектов РФ, которые влияют на обеспечение энергетической безопасности. Округ занимает первое место по производству электроэнергии, добыче нефти и второе место по добыче газа. Также Наталья Комарова остановилась на достижении сургутской ГРЭС-2, которая первая в России из тепловых электростанций выработала 1 трлн. кВт ч с момента запуска за 32 года деятельности.

Как сообщало Накануне.RU оборудование электростанций скоро выработает парковый ресурс.

"В этой связи мы поддерживаем Министерство энергетики РФ, предложившее за 15-20 лет выполнить программу модернизации действующих объектов тепловой электрогенерации. В ближайшее время правительство автономного округа направит свои предложения по наполнению этой программы условиями, перечнем объектов, механизмами реализации программных мероприятий", - сообщила губернатор.

комитет Совета Федерации по экономической политике, Наталья Комарова(2018)|Фото: admhmao.ru

Также Наталья Комарова остановилась на развитии ресурсной экономики. Глава региона сообщила, что анализ мирового опыта освоения развитых нефтеносных провинций свидетельствует о естественном смещении приоритетов добычи от "традиционных" к трудноизвлекаемым запасам. По оценкам ведущих ученых, ресурсный потенциал только баженовской свиты в Западной Сибири составляет более 100 млрд тонн.

"И мощность, и геологические характеристики названных мной объектов определяют необходимость повышения эффективности и создания новых условий для государственного управления", - отметила Наталья Комарова.

Среди системных решений глава региона назвала придание министерством энергетики РФ статуса национального проекту компании "Газпром-нефть" "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".

Автономный округ в свою очередь ввел специальный налоговый режим для организации входящих в периметр этого национального проекта.

комитет Совета Федерации по экономической политике, Наталья Комарова(2018)|Фото: admhmao.ru

Отдельно Наталья Комарова остановилась на создании на федеральном уровне специального налогового режима для добычи углеводородов.

"Мы поддерживаем соответствующий правительственный законопроект. Здесь важно то, что государство на уровне национального законодательства согласилось с тем, что наступило время, когда это необходимо делать", - подчеркнула она.

При этом губернатор обратила внимание законодателей на несколько аспектов, которые необходимо у честь, чтобы принятое решение было безошибочным. Губернатор отметила, что несмотря на то, что при переходе на налог на добавленный доход (НДД) компании будут уплачивать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в меньшем размере относительно текущей налоговой системы, необходимо максимально глубоко оценить влияние на устойчивость государственной бюджетной системы, прежде всего, бюджетов субъектов РФ

"В этом случае можно было бы предложить такой вариант: ввести солидарную ответственность федерации и субъектов РФ и установленную ставку налогов 50% распределить между бюджетом Российской Федерации и бюджетами субъектов РФ, например, 40 на 10%", - внесла предложение Наталья Комарова.

комитет Совета Федерации по экономической политике, Наталья Комарова(2018)|Фото: admhmao.ru

Также глава региона заявила, что целесообразно увеличить периметр пилотных проектов по критерию объема запасов для четвертой группы проектов с 50 до 150 млн тонн. По мнению губернатора, это улучшит качество этого пилотного проекта, потому что более широкий круг будет вовлечен в перечень пилотов, в представительную группу малых и средних месторождений, различных по геологическим характеристикам, с целью более эффективной оценки полномасштабного введения новой налоговой системы в нефтяной отрасли.

В завершение Наталья Комарова подчеркнула, что создание условий для устойчивого развития базовой отрасли для энергетики в свою очередь усиливает ее эффективность, обеспечивая энергетическую безопасность экономики и населения страны.

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14.02.2018 14:38 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
16:38 Екб


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Губернатор Югры предложила новые инициативы по НДД
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