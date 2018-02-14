Саакашвили подал иск против своей депортации

Окружной административный суд Киева получил от экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили иск по делу о своей депортации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Михаила Саакашвили. Ответчиками указаны: государственная миграционная служба, администрация государственной пограничной службы и министерство внутренних дел. Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных подразделений… по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания", — говорится в сообщении.

Саакашвили просит суд обязать миграционную службу отменить данное решение. Сейчас рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу, отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля и депортирован в Польшу.