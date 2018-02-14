ФК "Урал" близок к приобретению голландского полузащитника

Екатеринбургский "Урал" близок к приобретению голландского полузащитника шведского "Юргордена" Отмана Эль-Кабира.

По словам самого футболиста, клубы якобы уже договорились о переходе и ему осталось лишь пройти медосмотр и подписать контракт.

"Я отправлюсь в Россию сегодня или завтра. С самого начала мы договаривались, что я перейду в "Юргорден", проявлю себя и продолжу карьеру в другом месте. Российский чемпионат немного недооценен, там много хороших клубов. Это хороший шаг для меня. В России сейчас немного холодно. Я проверял погоду, там сейчас минус 17 градусов. Но я слышал, что летом там тепло, так что можно немного потерпеть", - цитирует Эль-Кабира "Чемпионат" со ссылкой на Fotbollskanalen.

26-летний Эль-Кабир забил четыре гола в 29 матчах чемпионата Швеции прошлого сезона.

Напомним, недавно стало известно, что состав клуба из Екатеринбурга может пополнить еще один полузащитник - Чисамба Лунгу, который много лет выступал за "Урал".