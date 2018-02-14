В Зауралье - новое назначение в Следственном комитете региона.

С 9 февраля на должность руководителя Кетовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области назначен подполковник юстиции Александр Ломакин, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Александр Викторович имеет высшее юридическое образование, с 2001 по 2007 годы работал в прокуратуре Курганской области. С сентября 2007 года проходит службу в органах Следственного комитета, с апреля 2015 года - в должности руководителя Лебяжьевского межрайонного следственного отдела.