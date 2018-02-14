Челябинская область и "Ростсельмаш" подписали соглашение о сотрудничестве

В 2018 году аграрии Челябинской области смогут приобретать сельхозтехнику на льготных условиях, субсидия может достигать 30%. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Наше сотрудничество длится уже много лет и позволило серьезно обновить техническую базу наших хозяйств. Мы ценим участие компании Ростсельмаш в федеральной программе по субсидированию хозяйств в приобретении техники – прежде всего, комбайнов и косилок. В региональном бюджете также заложены субсидии на эти цели. С учетом скидок, поддержка на местах получается достаточно весомой", - отметил губернатор.

По словам Валерия Мальцева, за три года производитель поставил в регион более 300 единиц техники. "Соглашение, которое мы подписали на 2018 год, помимо федеральных и областных субсидий, дает дополнительную – в размере 5% на нашу технику для южноуральских аграриев", - рассказал он.

Также стороны обсудили вопрос расширения числа челябинских поставщиков комплектующих для компании Ростсельмаш.

Также в перспективе создать в Челябинске дилерский центр, филиалы компании уже открыты в Магнитогорске, Бредах и Чесме.