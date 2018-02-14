Самолет "Аэрофлота" из-за плохой погоды в Сургуте улетел в Нижневартовск

Рейс "Аэрофлота" Москва – Сургут из-за плохой погоды в экономической столице Югры сел сначала в Нижневартовске, а потом только улетел в пункт назначения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня из-за плохих метеоусловий в нашем городе самолет действительно сел сначала в Нижневартовске, позже он прилетел к нам", - сообщили Накануне.RU в отделе по связям с общественностью аэропорта Сургута.

Длительность вынужденной "стоянки" в нижневартовском аэропорту составила два часа.