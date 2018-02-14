Отвез друга за девушкой. В Екатеринбурге юноше грозит тюрьма за оборону

Кировский районный суд Екатеринбурга продолжает рассматривать уголовное дело 22-летнего Владислава Рябухина, который дал сдачи другому парню, чтобы защитить себя.

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Сегодня в суде было многолюдно, в зале присутствовали родственники обеих сторон, проходил опрос свидетелей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Конфликт произошел между двумя молодыми людьми - Владиславом Рябухиным и Саргисом Арутюняном 1 июля 2017 г. Владислав повез друга за его девушкой, которая находилась в квартире у других друзей в нетрезвом состоянии. У подъезда произошла потасовка. По словам Саргиса, он толкнул Рябухина, а тот в ответ его ударил. Саргис упал и ударился головой о бордюр, после чего у него случился припадок. Через месяц он заявил в полицию.

По словам одной из свидетельниц, во время инцидента трое мужчин во главе с Саргисом Арутюняном подошли к Рябухину и его другу, и Арутюнян ударил Рябухина в лицо.

"Рябухин пошатнулся и тут же ответил, дал сдачи кулаком в нижнюю часть лица Саргису. После он упал и потерял сознание", - говорит девушка.

Гособвинение поинтересовалось, почему никто не вызвал "скорую" после того, как одному из юношей стало плохо. Свидетели ответили на это, что были в панике.

Рябухина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Арутюняну. В защиту Рябухина создана петиция на change.org. "Мы считаем обвинение в отношении Рябухина несправедливым и требуем полностью пересмотреть дело. Самооборона не только не является преступлением, но это гражданский долг каждого ответственного гражданина", - сообщается в петиции.