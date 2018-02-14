Путин выразил соболезнования королеве Дании в связи со смертью ее супруга

Президент Росии Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королеве Дании Маргрете II в связи с кончиной ее супруга принца Хенрика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Ваше Величество, примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга - принца Хенрика. Искренне разделяю вашу скорбь. Желаю вам и всем членам датской королевской семьи мужества и стойкости в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме главы государства.

83-летнему принцу Хенрику около двух недель назад диагностировали опухоль в легком, которая оказалась доброкачественной. Сообщалось, что причиной недомогания являлась легочная инфекция, от которой принц получал лечение.

8 февраля в королевском дворце объявили о том, что состояние супруга Ее Величества резко ухудшилось, к нему срочно вылетел сын, ранее отправившийся в Пхенчхан в связи с проходящими там Олимпийскими играми.

В начале августа 2017 года принц заявил, что не хочет, чтобы его похоронили рядом с его супругой в соборе Роскилле (усыпальница датских королей), как планировалось ранее. В Дании ни для кого не секрет, что принц Хенрик всегда был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой.