В Татарстане осуждены члены группировки "Тридцатовские", орудовавшей в "лихие 90-е"

Двое жителей Татарстана признаны виновными в совершении тяжких преступлений в 90-е годы. Бандитов надолго отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, на скамье подсудимых оказались 41-летние Олег Титов и Александр Кисляков. Как установили следствие и суд, в начале 1990-х годов на территории Нижнекамска была образована молодежная группа "Тридцатовские", получившая название от микрорайона, где проживало большинство ее участников. Однажды в июне 1997 года между "Тридцатовскими" и участниками другой группировки "Стрелковские" произошел конфликт на фоне раздела сфер криминального влияния по контролю над местными коммерсантами.

"23 июня 1997 года Титов, Кисляков и Калимуллин (уголовное дело в отношении которого в связи с розыском выделено в отдельное производство), вооружившись тремя пистолетами ТТ, выманили четырех участников группировки "Стрелковские" в безлюдное место на улицу Менделеева и открыли по ним огонь. При этом один из потерпевших в ответ также применил огнестрельное оружие, в связи с чем нападавшие скрылись. В результате нападения двое потерпевших были убиты, двое получили ранения. Кроме того, в январе 1998 года житель Нижнекамска в ходе возникшего конфликта произвел не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в участников группы "Тридцатовские", причинив им тяжкие телесные повреждения. В ответ на это в августе 1999 года Кисляков и Калимуллин по указанию Титова приехали к дачному дому в садовом обществе "Индустрия" в поселке Красный Ключ, где произвели в мужчину не менее шести выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия 7,65 мм. От полученных телесных повреждений он скончался на месте", - говорится в материалах уголовного дела.

Осенью 2016 года удалось установить причастность к совершению преступлений Титова и Кислякова, после чего оба были задержаны. Приговором суда первому назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второй проведет на "зоне" на год больше.