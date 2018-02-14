В офисе компании "Финам" в Москве проводится выемка документов

В офисе группы "Финам" проводится выемка документов. Об этом сообщил президент-председатель правления АО "Инвестиционный холдинг "Финам" Владислав Кочетков, передает "Интерфакс".

Как он отметил, выемка документов началась в 9.00 мск в офисе компании в Настасьинском переулке.

По его словам, правоохранители запросили документы, связанные с деятельностью бывшего клиента банка "Финам". Он брал кредит в 2014 году, погасил его и сейчас не является клиентом компании.

Кочетков подчеркнул, что эта процедура не отразилась на работе бизнеса. "Брокер запустился вовремя, банк запустился с задержкой в полчаса, но он небольшой и для него это не фатально. Сейчас всех сотрудников запустили на рабочие места, работаем в штатном режиме", - сказал он.