ЦИК не усмотрел агитации в трансляции фильма Стоуна о Путине

ЦИК России не усмотрел агитации в трансляции фильма Оливера Стоуна "Путин" на Первом канале, но призвал канал отложить его показ.

Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Предложить АО "Первый канал" отложить дальнейший показ фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента РФ, то есть показать оставшиеся серии после избирательной кампании", - сказала она на заседании комиссии.

В то же время Памфилова подчеркнула, что в киноленте нет агитационной составляющей. "Указанный фильм не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтений какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата", - цитирует ее слова РИА Новости.

Ранее на сайте "Яблока" появилось сообщение о том, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Владимира Путина по Первому каналу, так как, по мнению партии, это является незаконной предвыборной агитацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение партии.