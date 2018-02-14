Пострадавших во время нападения пермских школьников всем классом отправят в санаторий Усть-Качка

Во время весенних каникул все ученики 4 "Б" класса пермской школы №127 отправятся в санаторий Усть-Качка для реабилитации. Вместе с детьми поедут родители. Такое заявление сделал сегодня уполномоченный по правам человека Павел Миков во время встречи с журналистами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого омбудсмена.

Деньги на поездку выделены из бюджета Прикамья. Путевки краевое правительство уже купило. По поручению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, летом дети отправятся в международный лагерь "Артек". Все ребята будут отдыхать в одну смену.

Напомним, в результате происшествия 15 января 2018 года в пермской школе №12, было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Учитель Наталья Шагулина и двое подростков, были направлены в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу №4, девять детей были направлены в Краевую детскую клиническую больницу №15. В настоящий момент все пострадавшие выписаны из больниц.