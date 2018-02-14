Пермяк пожаловался в УФАС на непрозрачность тарифа "Аэрофлота" на полет в Москву

Пермские антимонопольщики заинтересовались, как именно формируются цены на рейсы Пермь – Москва "Аэрофлота", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

Отправной точкой проверки стало обращение пермяка, который пожаловался на тариф перевозчика. "Аэрофлот" использует на этом направлении 74 тарифа. По мнению антимонопольщиков, законом разрешено продавать билеты по разным ценам, однако она должна определяться различиями в условиях перевозки. Например, возвратность и невозвратность билета, количество мест для багажа в салоне и т.д. касаются прозрачности тарифа.

"Компания "Аэрофлот" занимает доминирующее положение на рынке авиаперевозок по маршруту Пермь – Москва. Это дополнительно ограничивает формирование тарифа. Необходимо обосновывать различия между тем или иным тарифом в одной группе", - сказала заместитель руководителя краевого управления ФАС Марина Кудрявцева.

Рассмотрение дела назначено на 26 февраля.