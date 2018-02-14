Кремль: Украина готова взаимодействовать с Россией по расследованию катастрофы Ан-148

В Кремле заявили, что президент Украины Петр Порошенко выразил готовность взаимодействовать с Россией по расследованию катастрофы самолета Ан-148. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 12 февраля состоялся телефонный разговор между Порошенко и главой российского государства Владимиром Путиным.

"Президент Украины выразил соболезнования главе государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне. Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы", - приводит слова Пескова ТАСС.

По его словам, беседа была инициирована украинской стороной.

"Кроме того упоминалась тема необходимости продолжения начатого до нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме, также акцентировалась еще раз необходимость и безальтернативность выполнения минских договоренностей", - добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин постоянно получает информацию о работах на месте крушения Ан-148 в Подмосковье.