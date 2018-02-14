Кремль: Украина готова взаимодействовать с Россией по расследованию катастрофы Ан-148

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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
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"Ошибка датчика скорости – лишь фактор развития "особой ситуации", а не главная причина крушения" В СМИ появилась информация о том, что пилоты нескольких джетов за неделю до крушения Ан-148 жаловались на проблемы с датчиками скорости, сообщил telegram-канал Mash: только за 4-5 февраля в аэропорту Шереметьево зарегистрировали семь подобных ситуаций. Аналитики отмечают, что предупреждение от Росавиации о возникновении таких неполадок появилось только на следующий день после крушения лайнера "Москва - Орск".
14.02.2018
происшествия ;  | комментариев: 2
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Кремль: Украина готова взаимодействовать с Россией по расследованию катастрофы Ан-148
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(2018) | Фото: twitter.com/RT_russian

В Кремле заявили, что президент Украины Петр Порошенко выразил готовность взаимодействовать с Россией по расследованию катастрофы самолета Ан-148. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 12 февраля состоялся телефонный разговор между Порошенко и главой российского государства Владимиром Путиным.
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"Президент Украины выразил соболезнования главе государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне. Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы", - приводит слова Пескова ТАСС.

По его словам, беседа была инициирована украинской стороной.

"Кроме того упоминалась тема необходимости продолжения начатого до нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме, также акцентировалась еще раз необходимость и безальтернативность выполнения минских договоренностей", - добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин постоянно получает информацию о работах на месте крушения Ан-148 в Подмосковье.

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14.02.2018 12:51 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:51 Екб


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Кремль: Украина готова взаимодействовать с Россией по расследованию катастрофы Ан-148
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