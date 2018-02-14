В Кургане осудят 19-летнего парня, который уже сидит в тюрьме, за продажу наркотиков подростку

В Кургане будут судить 19-летнего местного жителя за продажу наркотиков несовершеннолетнему.
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В прошлом году обвиняемый арендовал комнату в одном из общежитий Кургана - там он продавал наркотики своим знакомым, среди которых был один несовершеннолетний, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
Ранее путем уговоров он склонил указанного несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
"Обвиняемый в настоящее время находится в исправительной колонии, где отбывает наказание за ранее совершенное имущественное преступление", - добавили в СК.