В Киеве задержан мэр Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов задержан в киевском аэропорту "Борисполь", передает корреспондент Накануне.RU.

Как заявил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, утром 14 февраля Труханов прилетел из Варшавы в аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Труханову сразу вручили подозрение.

По данным депутата Рады Мустафы Найема, Труханов отсутствовал на рабочем месте с 26 декабря. Отпуск он чередовал с рабочими поездками в Турцию, Грецию, Швейцарию, а в последние дни, по информации мэрии, находился в командировке в Чехии.

Вместе с Трухановым были задержаны еще трое, в том числе один чиновник - замначальника департамента коммунальной собственности Владимир Радионов.

Подозрение Труханову вручено в рамках дела о покупке помещений бывшего завода "Краян". В 2016 году городские власти продали здание компании "Девелопмент Элит" на торгах за 11,5 млн грн. А в октябре 2017-го, после косметического ремонта, Одесский горсовет выкупил его обратно в 16 раз дороже – за 185 млн грн.

О непричастности Труханова заявил депутат Рады Сергей Лещенко.

"На днях на меня неофициально вышли люди Труханова с историей, что деньги от этой аферы с заводом "Краян" предназначались не ему, а Турчинову с Дубовым. Не знаю, кто здесь прав", – написал он на Facebook.

Александр Дубовой является двоюродным братом депутата областного совета Олега Бабенко, который ранее руководил предприятием "Краян".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце января НАБУ провело массовые аресты в порту Одессы.