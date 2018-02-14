На Урале сутенер пойдет под суд за похищение девушек и убийство

В отношении участника группы, которая в 2012-2015 годах занималась организацией занятий проституцией в Свердловской и Челябинской областях, утверждено обвинительное заключение, сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ по УрФО.

Мужчина активно принимал участие в организации незаконного бизнеса по проституции. Чтобы привлечь девушек и женщин заниматься проституцией, мужчина вместе со своими "коллегами по бизнесу" шантажировали их, применяли физическую силу и лишали свободы.

В мае 2012 года обвиняемый изнасиловал одну из своих жертв, после чего убил ее.

В 2015 году деятельность преступной группировки была пресечена правоохранительными органами, но обвиняемому удалось скрыться. В марте 2017 года его задержали в Сочи сотрудники уголовного розыска. Его ждет суд.

Уголовное дело в отношении остальных участников группы также было направлено в суд.