В Зауралье пьяный сельчанин "разделал" ножом своего друга

Ночью 13 февраля в селе Рынки Петуховского района Курганской области произошло убийство.

42-летний мужчина зарезал ножом своего 43-летнего товарища, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения - между мужчинами внезапно возникла ссора, хозяин дома схватился за нож.

"Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.